Аслунд о планах США вооружить Украину: "Кажется, сработало"
Уровень российской агрессии против Украины резко снизился после объявления США о поставке оружия Украине.
Уровень российской военной агрессии против Украины резко снизился после объявления США 22 декабря о поставке оружия Украине. Об этом сказал аналитик центра Atlantic Council Андерс Аслунд. "Кажется, сработало", - написал он в своем "Твиттере".
Russia's military aggression against Ukraine appears to have decreased sharply after the US on Dec 22 announced it would deliver arms to Ukraine. It seems to have worked.— Anders Åslund (@anders_aslund) January 2, 2018
Все же, некоторые исследователи не поддерживают решение о предоставлении Украине летального оружия. Стивен Коген, почетный профессор исследований в России университетов Нью-Йорка и Принстона убежден, что решение поставлять летальное оружие в Украину было "ошибкой", сообщает Голос Америки со ссылкой на The Hill. По мнению исследователя, Трампа побудили к такому решению обвинения в связях с Россией.
Читайте такжеОтпугнуть Россию является лучшим способом остановить ее агрессию – сенатор США об оружии для Украины"Посмотрите, газеты ежедневно обвиняют Трампа, что он - агент Кремля, - отметил Коген, - его нервная система страдает от таких обвинений и он хочет "сбросить эту обезьяну со спины".
Коген скептически относится к обвинениям кампании Трампа в сговоре с Россией и выступает с критикой слишком широкого, по его мнению, охвата расследования роли Москвы в выборах 2016 года.
В то же время, глава Пентагона Джим Маттис отметил, что использование предоставленного оружия в Украине будет ограниченным.
"Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это - оборонительное оружие", - заявил Маттис.