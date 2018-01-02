Аслунд о планах США вооружить Украину: "Кажется, сработало"

Уровень российской военной агрессии против Украины резко снизился после объявления США 22 декабря о поставке оружия Украине. Об этом сказал аналитик центра Atlantic Council Андерс Аслунд. "Кажется, сработало", - написал он в своем "Твиттере".

Russia's military aggression against Ukraine appears to have decreased sharply after the US on Dec 22 announced it would deliver arms to Ukraine. It seems to have worked. — Anders Åslund (@anders_aslund) January 2, 2018

Все же, некоторые исследователи не поддерживают решение о предоставлении Украине летального оружия. Стивен Коген, почетный профессор исследований в России университетов Нью-Йорка и Принстона убежден, что решение поставлять летальное оружие в Украину было "ошибкой", сообщает Голос Америки со ссылкой на The Hill. По мнению исследователя, Трампа побудили к такому решению обвинения в связях с Россией.

Читайте такжеОтпугнуть Россию является лучшим способом остановить ее агрессию – сенатор США об оружии для Украины"Посмотрите, газеты ежедневно обвиняют Трампа, что он - агент Кремля, - отметил Коген, - его нервная система страдает от таких обвинений и он хочет "сбросить эту обезьяну со спины".

Коген скептически относится к обвинениям кампании Трампа в сговоре с Россией и выступает с критикой слишком широкого, по его мнению, охвата расследования роли Москвы в выборах 2016 года.

В то же время, глава Пентагона Джим Маттис отметил, что использование предоставленного оружия в Украине будет ограниченным.

"Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это - оборонительное оружие", - заявил Маттис.