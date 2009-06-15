«Конституцию от Ющенко» решили не забирать из ВР

В Секретариате Президента не считают целесообразным отзывать законопроект главы государства о внесении изменений в Конституцию для доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК на брифинге для прессы.

Рассказывая о положительном заключении Венецианской комиссии относительно президентского законопроекта, она отметила, что несмотря на то, что он был признан лучшим за все годы независимости Украины, Венецианская комиссия сделала ряд замечаний к отдельным нормам и положениям документа.

В частности, среди прочего шла речь и о нецелесообразности вынесения на всеукраинский референдум абсолютно всех без исключения изменений в Конституцию.

Поэтому М.СТАВНИЙЧУК отметила, что рекомендации Венецианской комиссии будут доработаны в процессе работы над законопроектом.

В то же время она сказала, что нецелесообразно отзывать ради этого законопроект из парламента. Напротив, она считает, что было бы лучше, чтобы Конституционный суд дал свои замечания и после этого доработать законопроект с учетом как замечаний Венецианской комиссии, так и Конституционного суда.

При этом она не видит проблем в том, что Конституционному суду придется во второй раз рассматривать этот проект.