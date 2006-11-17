Совет нацбезопасности перевел ЖКХ в политическую плоскость

Совет национальной безопасности и обороны Украины признал состояние жилищно-коммунального хозяйства представляющим потенциальную опасность жизнедеятельности населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СНБО Виталий ГАЙДУК на брифинге для прессы по результатам сегодняшнего заседания СНБО.

По его словам, СНБО также признал, что уровень выполнения законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам формирования жилищно-коммунального хозяйства является неудовлетворительным.

В.ГАЙДУК отметил, что Совет нацбезопасности определил приоритетные задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, это предусматривает развитие рыночных принципов, совершенствования системы в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, системы управления ЖКХ, развития конкуренции, современных форм самоорганизации населения в этой сфере, постепенную замену льгот и субсидий на адресную помощь денежными выплатами и компенсацию стоимости услуг; приведение тарифов на ЖКП до экономически обоснованного уровня с одновременным введением комплекса мер по уменьшению расходов и снижению себестоимости на соответствующие услуги, совершенствование системы социальной защиты.

В.ГАЙДУК также отметил, что поднимался вопрос повышения качества предоставления коммунальных услуг.

Говоря о ходе заседания, В.ГАЙДУК сказал, что Президент Виктор ЮЩЕНКО высказал мнение, что это также вопрос политической плоскости, поскольку затрагиваются интересы всего населения.