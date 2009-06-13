Яценюк предлагает Украине заняться собственным флотом

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что на сегодня необходимо возобновить баланс сил в Черном море и реализовать украинскую программу «Корвет». Об этом он сказал в субботу в интервью журналистам в Севастополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что программа «Корвет» должна быть реализована при любых обстоятельствах. «Я понимаю, что в силу экономического и политического кризиса эта программа не тронулась с места, однако, уже 200 миллионов выделены на то, чтобы фактически сформировать проект», - прибавил он.

По его словам, хоть на такую программу тратятся миллиарды, но «они не тратятся в воздух, а идут на наши оборонные задачи».

«Это миллиарды, которые дают возможность иметь мощные Вооруженные силы», – прибавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «Украина должна беспокоиться не о российском Черноморском флоте – о нем позаботится Россия, а Украина должна беспокоиться о собственных Вооруженных силах и о собственном флоте», отметил А. ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что Украина должна иметь сильную армию. «Сильная армия – это оборонные заказы военно-промышленного комплекса страны, это не только обороноспособность и новые технологии, это и предмет национальной гордости», – прибавил лидер «Фронта перемен».

Справка УНИАН. Программа «Корвет» запланирована до 2022-2024 года, в рамках чего необходимо построить 10 корветов для украинских ВМС.

По оценкам специалистов Министерства обороны Украины, строительство первого отечественного перспективного корабля этого класса может начаться на одном из украинских предприятий не раньше 2010 года.

Военное ведомство надеется, что первый украинский корвет выйдет на испытание в конце 2012 – начале 2013 годов, параллельно будет осуществляться строительство еще трех корветов.