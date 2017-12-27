"С блеском реализовала проекты": Аваков прокомментировал увольнение Деевой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал комментарий относительно увольнения своей заместительницы Анастасии Деевой.

Как заявил Аваков в Twitter, Деева реализовала все запланированные проекты с блеском.

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«Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности замминистра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД. Благодарю за службу», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Деева уволена по собственному желанию.

Деева была назначена замглавы МВД по вопросам евроинтеграции распоряжением Кабинета министров № 806-р от 26 октября 2016 года.

Напомним, в сети нашли откровенные фото Деевой, которые вызвали бурную реакцию.