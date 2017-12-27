"С блеском реализовала проекты": Аваков прокомментировал увольнение Деевой
Министр заявил, что Деева за свою годовую каденцию реализовала все запланированные проекты.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал комментарий относительно увольнения своей заместительницы Анастасии Деевой.
Как заявил Аваков в Twitter, Деева реализовала все запланированные проекты с блеском.
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«Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности замминистра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД. Благодарю за службу», - написал министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Деева уволена по собственному желанию.
Деева была назначена замглавы МВД по вопросам евроинтеграции распоряжением Кабинета министров № 806-р от 26 октября 2016 года.
Напомним, в сети нашли откровенные фото Деевой, которые вызвали бурную реакцию.