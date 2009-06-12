Тимошенко готова была отказаться от президентских амбиций

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что в случае объединения политических сил готова была отказаться от участия в очередных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью «5 каналу».

«Я не один раз демонстрирую, что служение стране для меня выше, чем какие-либо должности, чем какие-либо наивысшие президентские амбиции. Я это продемонстрировала в 2004 году, когда поддержала ЮЩЕНКО и не пошла на избирательную кампанию, и сейчас я могу продемонстрировать то же ради Украины, и я хотела это делать”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Но, по ее словам, “другая сторона настаивала на определенных гарантиях, что Президент гарантировано будет от их команды”. “То есть, или выборы Президента в парламенте, а когда мы с этим не согласились, нам предложили ограничение возрастного ценза для Президента на уровне 50 лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что в случае согласования всех позиций относительно конституционных инициатив и антикризисной экономической программы она готова была, как и в 2004 году, отказаться от баллотирования на президентскую должность.

«Я отказывалась один раз и второй ради страны готова была. Причем зная, что шансы на победу просто значительные и убедительные”, - отметила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на то, что не «один раз» ведет себя жертвенно «ради того, чтобы страна жила спокойно». «Я и дальше буду это делать. И не проблема отказаться от каких-то полномочий. Проблема одна: как консолидировать 300 голосов в парламенте, когда все великие, когда все с амбициями, когда каждый со своим политическим флагом и своей полуидеологией. Вот как объединить все это и как дать Украине качество и результат? Вот чем я думаю», - добавила глава правительства.