Кто из политиков борется с кризисом?

Лидируют “никто”, Тимошенко и Янукович...

В течение 21–31 мая 2009 года Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом интервью опрошено 2008 респондентов во всех областях Украины в возрасте от 18 лет.

Отвечая на вопрос – «Кто из политиков, по вашему мнению, делает больше от других для преодоления экономического кризиса в Украине?» (респондент мог выбрать не более двух ответов), – 22% респондентов ответили – Юлия Тимошенко, 13,9% - Виктор Янукович.

В отношении всех названных политиков ответы распределились таким образом (в процентах):

Анатолий Гриценко 0,9

Арсений Яценюк 8,6

Виктор Ющенко 1,6

Виктор Янукович 13,9

Владимир Литвин 4,4

Олег Тягнибок 0,3

Петр Симоненко 2,4

Сергей Тигипко 0,3

Юлия Тимошенко 22,0

Юрий Луценко 0,7

Ни один из них 44,9

Отказ от ответа 9,6

Отвечая на вопрос – «Скажите, пожалуйста, на протяжении последних трех месяцев Вы лично пострадали от существенных задержек с выплатой пенсий, или же ситуация была такой, как всегда – пенсии выплачивались в срок или с несущественными задержками?» (вопрос задавался только пенсионерам), – 96% опрошенных отметили, что ситуация с выплатами пенсий была такой же, как всегда, пенсии выплачивались в срок или с несущественными задержками. Около 3% заметили, что на протяжении последних трех месяцев были существенные задержки с выплатой пенсий.

По информации КМИС