Геращенко об обмене заложниками на Донбассе: мы упорно работаем

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко не называет конкретные сроки обмена заложниками на Донбассе, но указывает, что «мы упорно работаем, чтобы на днях были великолепные новости для украинцев».

«Остались некоторые технические детали, логистические вопросы и ключевое – чтобы все стороны выполнили обязательства. Поэтому снова прошу СМИ и журналистов отнестись с пониманием. Вам сообщим первыми, поверьте, и вы все сможете поздравить наших героев. Сейчас – еще немножко терпения», – просит Геращенко на своей Facebook-странице.

Она также выразила убеждение о скором освобождении из плена всех заложников.

«Каждую секунду я помню о тех, кого сейчас, в эти дни, не отпустят с ОРДЛО. Мы имеем планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно скорее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех», – написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, обмен пленными пройдет 27 декабря.

В то же время Захарченко заявил, что обмен состоится 27 декабря. По его словам, обмен пройдет по формуле - «306 на 74». Во встрече также принимали участие лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук.

В конце прошлой недели президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости в ближайшее время провести обмен заложниками на Донбассе.

В течение последних 1,5 года процесс освобождения заложников был заблокирован, сейчас в очередной раз на переговорах в Минске возбудили этот вопрос, ожидается, что до конца года обмен заложниками состоится.

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе, кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук ранее заявлял, что контактная группа обсуждала обмен заложниками по формуле «306 на 74». Диспропорцию между количеством лиц, которую должны освободить Украина и боевики, он объяснил тем, что ранее ОРДЛО увольняли больше, чем Украина, и теперь «баланс должен исправиться».

8 декабря представительница Украины Ирина Геращенко сообщила, что на оккупированной территории Донбасса удерживаются 168 заложников. Она подтвердила, что украинская сторона надеется добиться освобождения 74 из них до Нового года.