Одесситы назвали основную проблему города (опрос)

Одесситы основной проблемой города считают высокие тарифы на коммунальные услуги.

Об этом заявил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО на пресс-конференции, посвященной открытию филиала Института Горшенина в Одессе.

Презентуя результаты первого социологического исследования в рамках годовой программы исследований «Настоящая Одесса», К.БОНДАРЕНКО отметил, что 55,9% жителей Одессы основными проблемами города назвали высокие тарифы на коммунальные услуги, качество медицинского обслуживания больше всего волнует 33,1% горожан, а безработица – 24,8% одесситов. За ними следуют жилищная проблема (24,0%), проблема коррупции (23,9%), плохое состояние домов и подъездов (16,4%).

Комментируя полученные результаты, К.БОНДАРЕНКО напомнил, что его институт проводит исследования во всех регионах Украины и потому может сравнивать результаты. По его словам, одесситы, как и харьковчане, поставили на первое место проблему тарифов на услуги ЖКХ - в отличие от жителей Днепропетровска, для которых на первом месте - проблема качества медицинского обслуживания.

При этом 58,6% одесситов не удовлетворены качеством предоставляемых услуг ЖКХ. Они считают, что на решение этой проблемы городские власти должны обратить внимание в первую очередь. Кроме того, отметил К.БОНДАРЕНКО, это исследование показало, что в Одессе, как ни в одном другом городе, высок дух патриотизма.

Так, согласно полученным результатам, подавляющее большинство (91,2%) одесситов гордятся тем, что они родились в Одессе, и 86,9% опрошенных связывают свое будущее с Одессой.

Также результаты исследования показали очень высокий уровень недоверия одесситов к силовым структурам и органам. В частности, милиции не доверяют 71,4% горожан - для сравнения К.БОНДАРЕНКО отметил, что у харьковчан этот процент составляет - 64,5%; прокуратуре не доверяют 68,3% жителей Одессы, судам – 68,4%, СБУ - 66,0%.

Большинство одесситов (70,9%) проявляют интерес к информации о повседневной деятельности городских властей.

Говоря о том, какой хотят видеть горожане Одессу в будущем, 62% респондентов ответили, что культурным центром. Видят Одессу в будущем туристическим центром 33,8% опрошенных, бизнес-центром - 11,5%, а промышленным центром видит в будущем свой город только каждый 10-й одессит (9,8%).

Открывая филиал Института Горшенина в Одессе, К.БОНДАРЕНКО заявил: «Еще в 2007 году мы приняли решение идти в регионы. И сегодня, вслед за открытием филиалов в Днепропетровске и Харькове, мы открываем филиал в Одессе. Мы уверены, что именно региональные элиты в ближайшее время будут определять будущее страны. И поэтому серьезно изучаем процессы, происходящие в регионах».

Исследование проводилось в рамках годовой программы социологических исследований «Настоящая Одесса» с 20 по 29 мая 2009 года в г. Одессе. Согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения г. Одессы, было опрошено 1000 респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и район, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.