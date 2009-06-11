Нафтогаз просит у Тимошенко гарантии под еще один кредит - 15 млрд.

НАК «Нафтогаз Украины» просит Кабинет министров предоставить государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который будет закачиваться в подземные хранилища газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе совещания о финансовом состоянии компании, которое состоялось сегодня в Киеве под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО.

По словам И.ДИДЕНКО, кроме того, для стабилизации финансового состояния компании «Нафтогаз Украины» предлагает списать штрафы и пеню по уплате налогов, что позволит дополнительно мобилизовать 300-400 млн. грн.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что компания предлагает с 1 января 2010 года установить нулевые ставки ренты за добычу и транзит газа.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем совещании В.ЮЩЕНКО настаивал на скорейшем финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».

«Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании», – сказал он.

По его мнению, НАК «Нафтогаз Украины», которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.