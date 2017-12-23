"Сила сдерживает агрессора": посол Украины поприветствовал решение США о поставках оружия в Украину
"Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получения оборонных вооружений, в том числе летальных", - отметил посол.
В Соединенных Штатах Америки окончательно определились с продажей Украине вооружения, в том числе летального. Об этом посол Украины в США Валерий Чалый написал в Facebook.
"Наконец-то! Наши стратегические партнеры - США окончательно определились: Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получения оборонных вооружений, в том числе летальных. Это - справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила - сдерживает и принуждает к миру", - заявил Чалый.
"Спасибо всем, кто приближал это решение, которое будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе", - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, 22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США объявит об одобрении им плана продажи Украиной противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
В Государственном департаменте США заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал".
Украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.