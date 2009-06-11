Коалиция лишилась еще одного голоса

Несколько дней тому назад народный депутат Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) подал на имя Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА заявление о выходе из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, он просит рассмотреть его заявление о выходе из коалиции. Свой шаг А.ОМЕЛЬЧЕНКО объясняет тем, что в течение двух лет народные депутаты занимаются «политическими разборками, борьбой за власть, за кресло».

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2008 года Конституционный Суд обнародовал решение по официальному толкованию положений ч.6, 7, 9 ст.83 Конституции (дело о коалиции в Верховной Раде).

КС пришел к заключению, что словосочетание «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде», которое содержится в 83 статье Конституции Украины, следует понимать как сформированное на установленных Конституцией принципах объединение по результатам выборов нескольких депутатских фракций, количество народных депутатов в которых составляет большинство от конституционного состава ВР, которые (фракции) на основе согласования политических позиций согласились на совместную парламентскую деятельность.

КС определил, что фракции парламента являются определяющими в формировании коалиции.

Требование относительно совокупной численности народных депутатов, которые в составе фракций формируют коалицию, касается как момента формирования коалиции, так и всего периода ее деятельности.

Таким образом, в состав коалиции депутатских фракций могут войти лишь те народные депутаты, которые находятся в составе депутатских фракций, сформировавших коалицию.