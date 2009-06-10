Кабмин: много кадровых проблем возникает из-за действий Президента

Кабинет министров опровергает обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в блокировании назначений председателей районных государственных администраций.

Об этом идет речь в комментарии Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, обнародованном на Правительственном портале.

Управление по связям со СМИ заявляет, что много кадровых проблем в местных государственных администрациях возникает именно из-за действий непосредственно Президента Украины.

Так, с февраля по октябрь 2008 года без представления правительства Президент уволил 27 глав райгосадминистраций в разных регионах. При этом в том же 2008 году Секретариат Президента без объяснений вернул 14 представлений правительства на назначение глав райгосадминистраций, а еще на 17 аналогичных представлений Кабмин до сих пор не получил никакого ответа.

Кроме того, за период с 20 декабря 2007 года Президент назначил 61 временно исполняющего обязанности председателя райгосадминистрации. По состоянию на 1 июня этого года в должностях временно исполняющих обязанности находятся 40 человек.

“Такая практика приводит к тому, что управление районами осуществляется неконституционно: назначая временно исполняющих обязанности глав местной государственной администрации, Президент вышел за пределы полномочий, определенных Основным Законом Украины, и действовал вопреки требованиям части второй статей 6 и 19, части третьей статей 104 и 106 Конституции Украины”, - отмечается в комментарии.

Правительство обеспокоено неудовлетворительной ситуацией, сложившейся с подбором руководящих кадров в органах исполнительной власти, и принимает все меры для устранения негативных тенденций в сфере кадрового обеспечения, отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Президент Украины В.ЮЩЕНКО на совещании с председателями областных государственных администраций обвинил Кабинет министров в блокировании назначений глав райгосадминистраций.