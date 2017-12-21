"Желание избежать уголовной ответственности": Луценко ответил на призыв Данилюка о его отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на требование министра финансов Александра Данилюка отправить его в отставку. Об этом он заявил в комментарии изданию LB.ua.

"Рассматриваю его заявление как банальное желание избежать уголовной ответственности", - заявил Юрий Луценко.

Генпрокурор напомнил, что летом он уже обращался к Кабмину с требованием уволить Данилюка после того, как Государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату Данилюком 700 тыс. гривен налогов.

"Налоги Данилюку нужно или заплатить, или сесть", - считает Луценко.

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Отдельно генпрокурор объяснил, почему ГПУ возбудила уголовное производство против нынешнего руководства "Приватбанка".

По словам Луценко, народный депутат Александр Дубинин в сентябре-ноябре подал в ГПУ и НАБУ заявления о незаконной деятельности государственного "Приватбанка" во время подписания соглашений с Kroll и другими компаниями.

"Не регистрировать заявления запрещает закон. НАБУ зарегистрировало два дела, мы - дополнительные эпизоды к нынешним делам относительно Привата. Следователи взяли разрешение на выемку этих договоров в НБУ и Привате. Но в результате показаний заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой и анализа закона "О национальном банке" мы установили, что статья 3 закона позволяет НБУ оплачивать услуги аудита без тендеров. Таким образом мы отозвали постановления и закрыли эти эпизоды. Аналогичные дела НАБУ все еще висят в реестре", - резюмировал генеральный Луценко.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк требует немедленной отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Кроме того, он обвинил генерального прокурора в якобы затягивании процесса расследования возможных злоупотреблений бывшими руководителями и собственниками "Приватбанка". При этом в отношении действующих руководителей банка, Минфина и НБУ активно возбуждаются уголовные дела и ведется расследование.