Министр финансов Данилюк требует немедленной отставки Луценко
По словам министра, причинами являются дискредитация Луценко "атаками на новые антикоррупционные органы и бессилие довести до суда важные для страны дела".
Министр финансов Украины Александр Данилюк потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко за затягивание дел в отношении «ПриватБанка».
«Я требую отставки генерального прокурора Юрия Луценко», - говорится в заявлении министра, переданном УНИАН.
Данилюк обвинил Луценко в затягивании расследования дел в отношении «ПриватБанка» при одновременно активных следственных действиях против должностных лиц Министерства финансов и Национального банка.
Кроме того, как отметил министр, генпрокурор дискредитировал себя атаками на новые антикоррупционные органы и неспособностью довести до суда важные для страны дела.
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«Таким образом он дискредитирует перед украинским народом и международными партнерами президента и парламент, которые доверили ему такую важную функцию, и власть в целом, и поэтому должен уйти в отставку», - подчеркнул министр.
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.
18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь решением Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.
В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в срыве операции по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.
В ответ генпрокурор Юрий Луценко заявил о провокации работников НАБУ против чиновника миграционной службы, «тайном офисе» бюро с незаконным хранением секретных документов и использованием детективами контрабандной аппаратуры для поиска коррупционеров.
На конфликт жестко отреагировали международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, призывая руководство страны обеспечить независимость антикоррупционных органов и безотлагательно принять законодательство об антикоррупционном суде.