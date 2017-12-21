Министр финансов Данилюк требует немедленной отставки Луценко

Министр финансов Украины Александр Данилюк потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко за затягивание дел в отношении «ПриватБанка».

«Я требую отставки генерального прокурора Юрия Луценко», - говорится в заявлении министра, переданном УНИАН.

Данилюк обвинил Луценко в затягивании расследования дел в отношении «ПриватБанка» при одновременно активных следственных действиях против должностных лиц Министерства финансов и Национального банка.

Кроме того, как отметил министр, генпрокурор дискредитировал себя атаками на новые антикоррупционные органы и неспособностью довести до суда важные для страны дела.

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«Таким образом он дискредитирует перед украинским народом и международными партнерами президента и парламент, которые доверили ему такую важную функцию, и власть в целом, и поэтому должен уйти в отставку», - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь решением Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в срыве операции по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

В ответ генпрокурор Юрий Луценко заявил о провокации работников НАБУ против чиновника миграционной службы, «тайном офисе» бюро с незаконным хранением секретных документов и использованием детективами контрабандной аппаратуры для поиска коррупционеров.

На конфликт жестко отреагировали международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, призывая руководство страны обеспечить независимость антикоррупционных органов и безотлагательно принять законодательство об антикоррупционном суде.