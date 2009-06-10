Ульянченко поздравила ЕНП с победой на выборах

Глава Совета Народного Союза «Наша Украина» Вера Ульянченко от имени партии поздравила Вилфреда Мартенса, Президента Европейской Народной Партии с убедительной победой ЕНП на выборах в Европейский парламент, которые прошли 7 июня 2009 года. Об этом сообщает официальный сайт "Нашей Украины".

"Мы вместе с Вами радуемся очередной победе. Она в который раз довела значимость правоцентристских идей в Европе и продемонстрировала стойкое доверие избирателей к Вашей политической силе, - говорится в поздравлении.- Наши политические институты объединяют сегодня узы взаимовыгодного и дружественного сотрудничества. Мы искренне надеемся, что в будущем оно будет лишь крепчать и углубляться.

«Наша Украина», как часть семьи ЕНП готова перенимать традиции своих европейских единомышленников. Мы искренне верим в то, что ваш опыт станет неоценимым для нашей партии на пути к европейской политике и будет способствовать евроинтеграционным процессам нашего государства».