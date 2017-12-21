"Изощренный ход": Россия снова устроила истерику из-за поставок Украине оружия из США
10:58, 21 декабря 2017Политика
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Государственный департамент США одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторых легких вооружений и стрелкового оружия у производителей США.
В России такой шаг США назвали "безответственным" / УНИАН
В России назвали решение США о продаже оружия Украине "изощренным, безответственным ходом". Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передают "РИА Новости".
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"Изощренный, безответственный ход, можно так прокомментировать", - заявил российский чиновник.
Как сообщал УНИАН, государственный департамент США одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку вооружения. Как пояснили в Белом доме, ничего нового в списке нет, так как Украина и раньше покупала оружие данных видов, и правительство США напрямую не предоставило Украине летальное вооружение.
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