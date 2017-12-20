Председатель Житомирской ОГА обсудил с послом Казахстана направления деятельности и бизнес-проекты (фото)

Сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич обсудил с послом Казахстана Саматом Ордабаевым направления деятельности и создания совместных бизнес-проектов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА договорился о сотрудничестве с Украинско-Арабским Деловым СоветомКак отмечается в сообщении, встреча с послом Казахстана в Украине Саматом Ордабаевым состоялась 20 декабря в Житомире. «На сегодня на Житомирщине еще нет привлеченных инвестиций из Казахстана. Поэтому я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет иметь результат, и мы наладим сотрудничество между нашими странами. Это могут быть отрасли сельского хозяйства, камнеобработки, деревообработки, и тому подобное», – сказал Гундич.

По словам посла Казахстана, для начала сотрудничества нужно реализовать 3-4 крупных проекта, которые будут иметь хороший результат.

«Должны создать несколько бизнес-проектов, которые будут включать приоритетное направление, форму сотрудничества, видение рынка сбыта и рентабельность. Мы готовы к сотрудничеству. Опыт у нас есть, ведь за 1,5 года работы в Украине уже появилось более 200 новых совместных предприятий», – рассказал Ордабаев.

«Налаживать сотрудничество с Казахстаном мы уже начали: несколько дней назад отпустили тренера нашего футбольного клуба «Полесье» возглавлять клуб высшей лиги Казахстана «Акжайик», – пошутил, среди прочего, в ответ председатель Житомирской облгосадминистрации.

Участники встречи обсудили тенденции развития экономики и рынка в Казахстане и на Житомирщине, а также возможные пути и направления сотрудничества.