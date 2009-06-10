Герман: люди уже знают, кто будет следующим Президентом

Народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) предлагает сократить срок проведения президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня в своем выступлении с трибуны Верховной Рады.

«Сокращением кампании мы добьемся экономии средств и времени и не дадим друг друга поливать грязью», - объяснила А.ГЕРМАН, добавив, что «люди уже знают, кто будет следующим Президентом Украины».

В то же время А.ГЕРМАН отметила необходимость продолжения переговоров между разными политическими силами. Но этот процесс должен быть прозрачным, отметила народный депутат.