Ющенко собирает губернаторов

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с председателями областных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на встрече планируется поднять вопросы всенародного обсуждения обновленной Конституции, представленной Президентом, а также блок экономических вопросов.

После завершения совещания, ориентировочно в 12.00, в Секретариате Президента состоится брифинг председателей ОГА – участников встречи с В.ЮЩЕНКО.

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Кроме того, сегодня в 15.00 Президент проведет встречу с министром охраны окружающей природной среды Георгием ФИЛИПЧУКОМ.