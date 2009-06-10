Ющенко собирает губернаторов
10:00, 10 июня 2009Политика
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Состоится брифинг
Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с председателями областных государственных администраций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на встрече планируется поднять вопросы всенародного обсуждения обновленной Конституции, представленной Президентом, а также блок экономических вопросов.
После завершения совещания, ориентировочно в 12.00, в Секретариате Президента состоится брифинг председателей ОГА – участников встречи с В.ЮЩЕНКО.
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Кроме того, сегодня в 15.00 Президент проведет встречу с министром охраны окружающей природной среды Георгием ФИЛИПЧУКОМ.
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