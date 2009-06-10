Тимошенко: а причем тут Медведчук?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает обнародовать имена всех экспертов, работавших над проектом Конституции, который в ближайшие дни будет предложен для рассмотрения Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление премьер сделала вчера на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о роли экс-главы администрации Президента Виктора МЕДВЕДЧУКА в разработке проекта документа и подчеркнула, что группу по разработке Конституции возглавлял официальный советник премьер-министра.

«Кроме того, была создана группа из 25 народных депутатов нашей фракции, которая еще полтора года назад читала эту Конституцию, выверяла каждую букву и работала над всеми положениями Конституции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она попросила не связывать проект новой Конституции, а также ее лично с В.МЕДВЕДЧУКОМ. «Конституцию связывайте, пожалуйста, с блоком, который я возглавляю, со мной лично и с нашей командой специалистов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.