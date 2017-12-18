Геращенко: имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС должна стать ключевой задачей Рады на 2018 год

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом должна стать ключевой задачей парламента на 2018 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета.

Геращенко считает необходимым проанализировать приоритетные вопросы для парламента на следующий год.

«У нас есть очень серьезные задержки по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации. И будет очень правильно, если имплементация Соглашения об ассоциации станет ключевой задачей украинского парламента на 2018 год», - сказала она.

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Кроме того, по словам Геращенко, Верховная Рада должна принять законы по разминированию территорий, ведь помощь Запад может предоставить только при наличии соответствующего законодательства.

Геращенко призвала председателя ВР Андрея Парубия обратиться к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны, чтобы соответствующий законопроект был наработан для рассмотрения уже в начале 2018 года.

Также приоритетом Геращенко назвала необходимость рассмотрения законопроекта о национальной безопасности и обороне.