Говорить о вступлении Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично - Хан

Говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы – нереалистично. Об этом журналистам заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан, сообщает ЕвроПравда.

Читайте такжеУкраина демонстрирует достаточно скромные результаты в борьбе с коррупцией - Ган По его словам, среди стран-членов "Восточного партнерства" Украина, Грузия и Молдова – единственные, кто четко выражают свое стремление к европейской интеграции. Однако спекулировать сейчас относительно членства этих стран в ЕС – не время, отметил еврокомиссар.

"Если вы говорите – мы станем немедленно членами ЕС, это нереалистично. Но люди хотят услышать, верить, что это случится за три года. Тогда правительство попадает под давление, а мы не намерены, чтобы правительство, которое успешно работает, находилось под давлением", - подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, эти три страны сегодня пользуются безвизовым режимом и получают выгоды от Соглашений об ассоциации.

"Поэтому сегодня речь идет о фокусировке на домашней работе, на имплементации. Это процесс, который поможет странам приблизиться к ЕС, а говорить сейчас о следующих шагах спекулятивно", - добавил Хан.