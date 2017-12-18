Саакашвили прокомментировал штурм Октябрьского дворца (видео)

Лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что большинство людей, которые причастны к штурму, были в балаклавах и никто из них не задержан.

Читайте такжеЗаявления о провокации и призывы извиниться: политики прокомментировали штурм Октябрьского дворца

Об этом политик сказал в эфире телеканала ZIK. «Мы сегодня сделали заявление, в частности для международного сообщества, о том, что нынешние события под Октябрьским дворцом – это хорошо спланированная провокация. Ее целью была дискредитация мирного протеста, ведь сегодня была очередная мирная демонстрация», – заявил Михеил Саакашвили.

Кроме этого, он отметил, что «Движение новых сил» полностью отмежевывается от штурма Октябрьского дворца.

«Мы считаем, что не должно быть каких-либо призывов к штурму зданий. Тем более сейчас мы находимся в Октябрьском дворце (место расположения студии телеканала ZIK – ред.), для чего его штурмовать? Я же спокойно сюда вошел», – отметил экс-президент Грузии.

Поэтому, по его словам, слова о том, что были определенные призывы к штурму не соответствуют действительности.

Кроме этого, он попросил у ведущей продемонстрировать видео, на котором он обратился к своим сторонникам с четкой просьбой не вестись на провокации и отказаться от штурма Октябрьского.

«Мы призвали международное сообщество к расследованию того, кем были эти провокаторы, кто бросал петарды, кто призывал людей к штурму. Большинство из тех людей были в балаклавах и, как я понимаю, никто из них не задержан. Я хочу, чтобы эти люди были наказаны», – заявил экс-глава Одесской ОГА.