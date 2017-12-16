Россия стремится любым способом сохранить свой протекторат на Донбассе - Климкин

Цель Украины – устранить Россию и ввести международный компонент на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Голосу Америки. Вывести с Донбасса нужно не только "российские войска и российское оружие, но и наемников", - убежден Климкин.Читайте такжеОккупация Крыма и части Донбасса расширила территорию для размещения Россией ядерного оружия - Климкин"Логика очень простая – мандат миротворческой миссии долен охватывать и всю территорию Донбасса и неконтролируемую участок границы. Он должен служить целям разоружения и вывода оружия", - подчеркнул он.

Украина и международные партнеры имеют общее мнение относительно необходимого мандата миротворческой миссии, - заверил Климкин, - а вот Россия "пытается менять тактику и выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что все, что происходит в Украине – это внутренний конфликт".

В следующем году министр ожидает усиления международного давления на Россию путем расширения санкций и увеличения помощи Украине в сфере безопасности.

"Санкции США, которые должны быть применены со следующего года, должны быть очень действенными", - подчеркнул он. Климкин также приветствовал недавнее решение канадской стороны, которое позволит "покупать оружие также у Канады".

Стоит ожидать более решительного сдерживания России и от стран ЕС. "В ЕС начинают понимать, что нужны другие шаги, из-за того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против институтов ЕС. Испания, Голландия, Великобритания и Германия все больше говорят о том, что такая ситуация является неприемлемой. В следующем году стоит ожидать увеличения давления на Россию", - подчеркнул Климкин

При этом, Климкин не возлагает больших надежд на увеличение эффективности Минского формата: "Дело не в формате, - убежден Климкин, - мы постоянно работаем с Германией и Францией. Постоянно работаем с Соединенными Штатами и от того, что мы что-то переместим на столе – суть не меняется.

А суть заключается в том, что Россия хочет сохранить свой протекторат на Донбассе любым способом и пока она от этого не откажется, никакого прогресса не будет".

Фактически, Донбасс сейчас находится под "гибридной оккупацией", - считает Климкин. Правовой статус Донбасса должен определить закон об оккупированных территориях Донбасса. "Но, фактически и в нашем и в международном правовом поле Донбасс рассматривается как оккупированная территория", - подчеркнул главный дипломат Украины.

Из-за оккупации, регион страдает от гуманитарной и экологической катастрофы.

Люди вынуждены не жить, а "выживать" на Донбассе, там "нет никакого контроля ни за шахтами, которые заполняются водой. Уголь вывозится контрабандой, потом мешается с российским углем и его пытаются вывозить под маркой России. Это – черные и серые схемы", - подчеркнул Климкин.

"Если не работать дальше, если не помогать и не обеспечить доступ международных гуманитарных организаций и полноценный доступ Красного креста, то ситуация будет намного сложнее", - отметил дипломат.