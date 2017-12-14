"Джавелины" Украине теперь официально сможет продавать Канада

Правительство Канады приняло решение внести Украину в список стран, которым разрешен экспорт оружия (Automatic Firearms Country Control List). Соответствующее решение создает предпосылки к продаже Украине летальных вооружений включительно с противотанковыми комплексами "Джавелин". Об этом в интервью Голосу Америки заявил Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии.

Читайте такжеУкраина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады - ПолторакПодробности принятого правительством Канады решение обнародовала Canada Gazette, официальное издание канадского правительства.

По информации издания, внесение в Automatic Firearms Country Control List позволяет канадским экспортерам обращаться к правительству Канады за предоставлением разрешения на экспорт в Украину определенных видов вооружений и устройств.

"Невозможно предсказать, сколько запросов на экспортные разрешения согласно AFCCL будут поданы и сколько из них будет удовлетворено, но потенциальные преимущества для канадских компаний могут включать десятки длительных контрактов на поставку, за которыми могут последовать контракты на поддержку и ремонт", - также отмечает издание.

"После этого постановления правительства, Канада может продавать, или передавать Украине "Джавелины", - прокомментировал решение правительства Джеймс Безан.

Канадский парламентарий также высказался в поддержку введения безвизового режима для поездок украинцев в Канаду, отметив, что это позволило бы оживить бизнес-взаимоотношения между странами, способствовало бы мобильности украинской молодежи и общению связанных родственными узами граждан Украины и Канады.