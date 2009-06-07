Тимошенко утверждает, что крест на ширке поставил лично Янукович

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ единолично вышел из переговорного процесса об объединении четырех политических сил.

Об этом она заявила в эфире центральных телеканалов в воскресенье.

«Переговоры шли чрезвычайно тяжело, но все же шли. К сожалению, сегодня Виктор ЯНУКОВИЧ поставил на них точку. Он в одностороннем порядке, никого не предупредив, вышел из переговорного процесса и сделал громкое политическое заявление, поставив, собственно говоря, крест на объединении”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что рассчитывала, что именно сегодня, в праздник Святой Троицы, состоится объединение четырех политических сил – Партии регионов, БЮТ, Блока Литвина и большей части НУНС.

“Я верила, что в этот важный день состоится единение всех политических сил Украины ради одной цели – защиты вас, ваших детей и страны от глобальной мировой беды, от убийственного финансово-экономического кризиса”, - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила всех партнеров по демократической коалиции за понимание и поддержку идеи переговорного процесса с Партией регионов о консолидации, невзирая на то, что этот альянс был не совсем естественным.