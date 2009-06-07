Тимошенко: переговоры шли, но Янукович сегодня поставил в них точку

“Я верила, что состоится единение всех политических сил Украины” – заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в своем телевизионном обращении. По ее словам, БЮТ, ПР, Блок Литвина и большая часть НУ-НС “согласились объединиться ради вас, а не, как говорит черная пропаганда, ради дерибана”.

Тимошенко напомнила, что именно она призвала немедленно забыть обо всех политических спорах. И сама “с того момента начала работать на объединение”.

“Переговоры шли чрезвычайно тяжело, но все же шли. К сожалению сегодня Виктор Янукович поставил на них точку, - заявила премьер. - Единолично, путем громкого заявления вышел из переговорного процесса”.

Среди прочего Юлия Тимошенко еще раз обосновала необходимость конституционной реформы: “Для противодействия экономическому кризису сначала нужно преодолеть кризис политический”, - заявила она. “Конституционные изменения 2004 года сделали государство слабым, неуправляемым. Изменения в Конституцию нужно принять немедленно, потому что действующая конституция работает на уничтожение государства”.

Именно для этого “вместе с переговорами об объединении мы тяжело нарабатывали необходимые изменения в Конституцию, которые должны были приниматься после общенационального референдума”, - заявила Тимошенко. По ее словам, в этих изменениях не было ни продления срока полномочий Верховной Рады, ни избрания Президента в парламенте, ни ограничений свободы слова. К этому Тимошенко добавила, что предыдущие переговоры были остановлены именно из-за требования прописать в Конституции положение об избрании Президента в парламенте. А Виктор Янукович, по словам премьера, буквально в пятницу “предложил мне лично такие экзотичные изменения в Конституцию как установление минимально возможного возраста для кандидатов в президенты - 50 лет”. Премьер утверждает, что она категорически отказалась.

“Фактически единение было достигнуто. Наша политическая сила шла на большие, невиданные компромиссы”, - сказала Тимошенко. “К сожалению, частные амбиции, личные интересы опять победили... Сегодня лучше промолчать, какие противодействия оказываются моей работе. Сегодня я с этим кризисом с глазу на глаз, а все остальные сознательно противодействуют моим усилиям, но я не отступлюсь ни на шаг”.

Также премьер поблагодарила за готовность к широкой коалиции своих коллег по фракции, по демократической коалиции, которые поняли, что это необходимо “за то, что они наступили себе на горло, должны были принести в жертву свое виденье и свои убеждения”.