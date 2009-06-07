Черномырдин об инциденте с Затулиным: невестке в отместку?

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН выразил сожаление в связи с субботним инцидентом в аэропорту Симферополя, когда пограничники не пускали на территорию Украины депутата Госдумы РФ, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА.

«Я могу только сожалеть. Такими действиями мы далеко не продвинемся, это неправильно. Невестке в отместку?», – цитирует слова посла телекомпания НТВ.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что Россия предлагает отказаться от политики «запретительства». «Позиция России – от этого отказаться, от всякого запретительства. Это ни к чему хорошему не приведет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня К.ЗАТУЛИНУ, который прилетел в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», не позволили сойти с трапа самолета в Симферополе. Пограничники сослались на запрет СБУ на въезд депутата в Украину, срок действия которого еще не истек.

Cпустя несколько часов российский депутат пожаловался на плохое самочувствие (у него повысилось давление) и попросил вызвать врачей. К.ЗАТУЛИНА доставили в Крымский республиканский диагностический центр.

Российские дипломаты заявили, что инцидент не останется без внимания в РФ.

К.ЗАТУЛИНУ запретили въезд в Украину сроком на один год в конце июля 2008 года. В начале августа 2008 года Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России сообщал о снятии запрета.