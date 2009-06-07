Для Тимошенко Троица - символ ответственности перед Богом и народом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Днем Святой Троицы – одним из самых любимых и уважаемых праздников украинского народа.

Как говорится в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале, “этот зеленый праздник украинский народ отмечает издавна. Даже в тяжелые времена атеистической борьбы люди праздновали Пятидесятницу. Этот праздник - еще одно напоминание о большой жертве Сына Божьего во имя любви к людям, потому что праздник Троицы приходится на пятидесятый день после Воскресения Христова.

Именно этот день является днем создания вселенской апостольской Церкви. В знак памяти о непостижимом событии – сошествии Святого Духа на апостолов, когда они получили благословение нести слово Христово”.

“Для меня Святая Троица - это символ ответственности перед Богом и собственным народом. Она ассоциируется также с запахом благоухающих трав и приподнятым настроением, в памяти каждого появляется удивительная «Троица» Андрея Рублева.

Я уверена, что наша земля, благословенная с киевских круч апостолом Андреем Первозванным, расцветет, а государство, где живет такой трудолюбивый и мудрый народ, станет крепким и богатым”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала “в этот светлый день добра и согласия, человеческого счастья и Божьего благословения. Пусть вера и любовь помогают преодолевать все трудности”.