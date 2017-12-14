Экс-посол США в Украине: "Если Путин хочет выйти с Донбасса сейчас, то время он выбрал очень правильное"

Американцы и европейцы не должны быть вовлечены в скандал между ГПУ и НАБУ, поскольку недостаточно в этом разбираются. Об этом в интервью "Новому времени" заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор. "Однако мы знаем точно: в интересах международного сообщества и самой Украины, чтобы страна преуспела", - отмечает он и добавляет, что главный месседж не о персоналиях, а о том, что в нынешней ситуации пора принимать серьезные меры.

Читайте также"И Порошенко и Саакашвили вредят Украине в данной ситуации" - западные эксперты прокомментировали события в КиевеО ситуации, касающейся решения конфликта на Донбассе, дипломат отметил, что "минский процес кажется поставленным на паузу" и одним из способов его оживить - вернуться к вопросу о размещении миротворцев на оккупированных территориях.

"Думаю, что российское правительство, и Путин в частности, считают, что Донбасс уже не стоит потраченных усилий. Преимущества, которые они получили, войдя на Донбасс, оказались гораздо ниже ожидаемых, а вот цена этого шага - довольно высока", - считает Тейлор. По его мнению, Путин не ожидал, что США и Европа будут так долго сохранять санкции, поскольку войдя в Грузию в 20008 году, санкции против России были непродолжительны.

"Донбасс - дорогое удовольствие для России и Крым - дорогое удовольствие для России, - отмечает дипломат. Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает пространство для переговоров". "Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все же рассматривают варианты постепенного выхода с Донбасса", - отмечает он. Если Путин хочет выйти с Донбасса сейчас, то время он выбрал очень правильное".

Также Уильям Тейлор поделился, что в США рассказывае почему Украина - это важно. "События, происходящие в Украине, влияют на всю Европу, и на Россию, кстати, тоже. От Украины зависит судьба демократии в России. Поэтому Украине важно быть суверенной и принимать собственные независимые решения", подытожил дипломат.

Полное интервью шестого посла США в Украине Уильяма Тейлора читайте в новом номере журнала "Новое время" от 15 декабря 2017 года.