Балога предложил Ющенко стать «главным катализатором»

Один из лидеров партии «Единый центр», экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА призывает главу государства Виктора ЮЩЕНКО дать официальный старт кампании по досрочным выборам Президента с целью предотвратить внесение изменений в Конституцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единый центр».

По словам В.БАЛОГИ, Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко вплотную приблизились к реализации своих планов по изменению Конституции и монопольному завладению властью, несмотря на резко негативный резонанс, который вызвали эти намерения в обществе.

По его убеждению, лидеры этих двух политических сил вполне обоснованно остерегаются народного сопротивления, которое неминуемо вызовет предлагаемую отмену в проекте новой Конституции нормы о всенародном избрании Президента. «Наверное, Виктор ЯНУКОВИЧ уважает своих избирателей в Донецке, а Юлия ТИМОШЕНКО – своих сторонников где-то в Самборе. Они же хорошо осознают, что разработанный ими новый формат власти, новый порядок выборов – это сокрушительный удар по демократии. Они не могут не понимать, что попытка забрать у людей их право самим избирать власть вызовет волну народного возмущения и сопротивления», – заявил В.БАЛОГА.

Он также отметил, что заверения участников будущей так называемой «коалиции единения и примирения» в том, что это образование создаст стабильность во власти и будет работать над преодолением кризиса – это чистейший миф. В этой политической конструкции еще на этапе ее формирования заложены многочисленные противоречия и несоответствия, она уже поражена подозрениями и поэтому априори слабая».

В.БАЛОГА отметил, что на сегодняшний день единственным вариантом, чтобы не допустить неконституционного, недемократического развития политических событий, является официальное начало избирательного процесса. «Только народ на прямых, свободных выборах сам в состоянии обновить власть, определить дальнейший курс своей страны”, – считает В.БАЛОГА.

«Бесспорно, Президенту В.ЮЩЕНКО следует выступить главным и самым сильным катализатором избирательного процесса. Он предусмотренным действующей Конституцией способом должен дать старт законной и легитимной кампании по выборам главы государства путем открытого голосования. Это воспримет общество, на это будут вынуждены согласиться все основные политические игроки. В настоящее время на кону – демократическое будущее Украины, а не два-три месяца президентских полномочий. Глава государства должен действовать решительно, а не просто призывать украинцев к противодействию захватническим планам. Президент должен стать партнером всем тем демократическим силам, которые стремятся конституционным способом предотвратить захват власти в государстве, похищение у людей их суверенных прав», - отметил В.БАЛОГА.