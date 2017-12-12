В НАБУ опровергли изъятие в Минюсте документов по иску против "Роснефти"

Информация относительно возможного изъятия детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, имеют значение в иске против «Роснефти» в Европейский суд по правам человека, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 23.11.2017 о временном доступе к документам предусмотрена возможность изымать те нормативно-правовые, распорядительные, организационные, финансово-хозяйственные документы, заявления, справки и тому подобное, которые имеют отношение исключительно к предмету, который расследуется детективами Национального Бюро в уголовном производстве. Подчеркиваем, детективы НАБУ не изымали и не пытались изъять в Министерстве юстиции Украины документы, на которые Европейским судом по правам человека наложен гриф «конфиденциально", - сказано в сообщении.

Отмечается, что неотложный обыск служебного кабинета № 413 Министерства юстиции Украины, проведенный детективами НАБУ, был обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, которые выступают вещественными доказательствами в уголовном производстве, и на выполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 23.11.2017 должны были быть выданы Минюстом детективам НАБУ для осуществления временного доступа к ним и выемке.

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"Законность неотложного обыска, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 233 и ст. 234 УПК Украины подтверждена постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 08.12.2017. С учетом указанного, подчеркиваем, что все действия работников Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляются исключительно в пределах компетенции, в соответствии с действующим законодательством и под процессуальным руководством прокуроров САП", - добавили в ведомстве.

Ранее Петренко заявил, что Министерство юстиции планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против "Роснефти", о нанесении ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного НАБУ обыска.