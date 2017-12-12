В НАБУ опровергли изъятие в Минюсте документов по иску против "Роснефти"
Детективы НАБУ не изымали в Министерстве юстиции документы, на которые Европейским судом по правам человека наложен гриф "конфиденциально".
Информация относительно возможного изъятия детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, имеют значение в иске против «Роснефти» в Европейский суд по правам человека, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении НАБУ.
"Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 23.11.2017 о временном доступе к документам предусмотрена возможность изымать те нормативно-правовые, распорядительные, организационные, финансово-хозяйственные документы, заявления, справки и тому подобное, которые имеют отношение исключительно к предмету, который расследуется детективами Национального Бюро в уголовном производстве. Подчеркиваем, детективы НАБУ не изымали и не пытались изъять в Министерстве юстиции Украины документы, на которые Европейским судом по правам человека наложен гриф «конфиденциально", - сказано в сообщении.
Отмечается, что неотложный обыск служебного кабинета № 413 Министерства юстиции Украины, проведенный детективами НАБУ, был обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, которые выступают вещественными доказательствами в уголовном производстве, и на выполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 23.11.2017 должны были быть выданы Минюстом детективам НАБУ для осуществления временного доступа к ним и выемке.
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"Законность неотложного обыска, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 233 и ст. 234 УПК Украины подтверждена постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 08.12.2017. С учетом указанного, подчеркиваем, что все действия работников Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляются исключительно в пределах компетенции, в соответствии с действующим законодательством и под процессуальным руководством прокуроров САП", - добавили в ведомстве.
Ранее Петренко заявил, что Министерство юстиции планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против "Роснефти", о нанесении ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного НАБУ обыска.