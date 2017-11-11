Польша сделала новое резкое заявление: украинцы не расплатились за Катынь

На сегодняшний день в украинско-польских отношениях существует вопрос расплаты за катынское преступление.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству (ПАП). Вместе с тем, он отметил, что польское Министерство иностранных дел (МИД) не имеет дефицита в связях с украинскими чиновниками.

"С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые в общих чертах называются историческим диалогом", - сказал Цихоцкий.

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«Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорифікації УПА и брака расплаты за катынское преступление», − рассказал Цыхоцкий.

Вероятно, политик имел в виду польско-украинский конфликт на Волыни в годы Второй мировой войны, но, оговорившись, вместо «волынский» сказал «катынский». Иначе непонятно, как Украина должна рассчитываться за преступление, которое совершил НКВД по приказу Иосифа Сталина, отмечает "Историческая правда".

Вице-министр также упомянул о решении украинской стороны, которые «нивелируют наши двусторонние заявления», как вот «нацелено на доброе имя Польши» чествование солдат Карпатской Сечи на Верецком перевале с участием украинского вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. То почтение, по его словам, является обвинением поляков в массовых преступлениях 1939 года.

Катынское преступление – расстрел НКВД военнопленных офицеров Войска Польского в лесу под сек. Катынь Смоленской области и других местах в 1940 году. Подробнее читайте в спецпроекте «Исторической правды» и Польского института в Киеве «Катынское дело».