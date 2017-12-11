Избрание меры пресечения Саакашвили: судья ушла в совещательную комнату

Судья Печерского районного суда г. Киева Лариса Цокол удалилась в совещательную комнату решать, удовлетворять ли ходатайство прокуратуры об избрании бывшему председателю Одесской ОГА и лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение она объявила после почти семи часов рассмотрения соответствующего ходатайства.

"Суд удаляется в совещательную комнату", - заявила судья.

Как сообщал УНИАН, обвинение просит для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста, поскольку это, по его мнению, позволит предотвратить определенные риски и сохранить жизнь и здоровье подозреваемого.

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«Я считаю, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - единственный способ предотвратить риски, предусмотренные ст.177 УПК п.1,2,3,4,5 ч.1, кроме того, обеспечить выполнение процессуальных прав и обязанностей и обеспечить сохранение жизни и здоровья подозреваемого как участника уголовного судопроизводства», - сказал прокурор на суде.

Он также отметил, что во время круглосуточного домашнего ареста никоим образом Саакашвили не запрещается общаться с другими лицами, которые в настоящее время поддерживают его и проводят мирную акцию протеста.

В зале суда один из прокуроров заявил, что спецслужбы РФ могут попытаться ликвидировать экс-президента Грузии.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

До этого Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.