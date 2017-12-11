Суд по делу Саакашвили объявил перерыв для общения политика с прессой

В судебном заседании Печерского районного суда города Киева, который избирает меру пресечения лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили, объявлен перерыв для того, чтобы политик мог пообщаться с представителями СМИ.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед началом судебного заседания адвокат Саакашвили заявил устное ходатайство, чтобы суд сделал перерыв для того, чтобы Саакашвили мог сделать заявление для СМИ.

После этого судья обратилась к представителям СМИ с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и объяснила, что судебный зал, где будет проходить рассмотрение дела Саакашвили, самый большой в суде.

После этого она объявила перерыв на 10 минут для того, чтобы Саакашвили мог пообщаться с прессой.