Суд ждет Авакова и Яценюка на заседании о госизмене Януковича

Оболонский райсуд Киева заслушает Арсена Авакова и Арсения Яценюка по делу о государственной измене, возбужденное против экс-президента Виктора Януковича.

Это подтвердил "Украинской правде" сам министр внутренних дел Аваков.

В 14 часов предварительно планируют заслушать показания Яценюка, а в 16 Авакова.

Оболонский райсуд состоянию на 10:50 понедельника уже начал слушание дела.

Читайте такжеНа суде по делу о госизмене Януковича допросят Порошенко

Адвокат объединения "Aver Lex Виталий Сердюк принес заявление о возвращении в процесс по делу о госизмене: Янукович хочет участия Сердюка в допросе свидетелей.

Как известно, в июле Янукович отозвал своих адвокатов из судебного процесса о государственной измене. Ему назначали государственных защитников.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что 11 декабря в Оболонском суде "будут допрошены два свидетеля стороны обвинения".

Вместе с тем, на 10:00 в Печерском райсуде Киева назначили заседание по рассмотрению ходатайства ГПУ о разрешении на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году. Туда Сердюк не пришел.