Глава МИД Литвы назвал дело Саакашвили "очередным тестом" для Украины

Задержание Михеила Саакашвили – это внутреннее дело Украины, которое должно быть решена законным путем, заявил в Брюсселе 11 декабря министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Что касается Саакашвили – то это внутреннее дело Украины и мы верим и надеемся, что оно будет решено в законных рамках. Мои ожидания от суда такие: мы надеемся, что судебная система будет действовать лучше, так как это должно быть в системе верховенства права», – подчеркнул Линкявичус, передает Радио Свобода.

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Глава литовского внешнеполитического ведомства выражает надежду, что украинская судебная система пройдет и это испытание.

«Это будет очередным тестом, но надеюсь, вопрос решится», – заявляет Лінкявичус, одновременно замечая, что нынешняя ситуация в сфере борьбы с коррупцией является вызовом для Украины, равноценным российской агрессии.

«Это очень болезненное дело для Украины и очень важный вызов. Рядом с агрессией России в отношении Украины, коррупция там является врагом номер два и даже равноценной этой агрессии», – считает Линкявичус.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.