Адвокат и нардеп не смогли увидеться с Саакашвили, но передали книги

Адвокат лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, который находится в изоляторе временного содержания СБУ, Руслан Чернолуцкий подтвердил, что политик объявил голодовку и пьет только воду, передает ZN.ua.

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"Он пьет только воду, никакие детские смеси не употребляет", - заявил адвокат в комментарии изданию "Апостроф" в воскресенье, 10 декабря.

Второй адвокат политика Павел Богомазов на своей странице в Facebook сообщил, что в субботу ему и внефракционному депутату Юрию Деревянко не удалось попасть к Саакашвили, но "под давлением общественности и журналистов", ему передали книги, канцелярию и одежду.

Супруга Саакашвили Сандра Рулофс, в свою очередь, сообщила, что, несмотря на отказ от пищи, на самочувствие он не жалуется.

"По данным адвокатов, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро", - сказала она журналистам в воскресенье.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в марше сторонников Саакашвили в центре Киева по данным полиции приняли участие около 2,5 тысяч человек, по данным СМИ - около 5 тысяч человек.