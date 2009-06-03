УНП выйдет из коалиции, если БЮТ решится на переворот

Украинская народная партия срочно отзовет своих представителей из парламентского большинства в случае внесения БЮТ и Партией регионов законопроекта об изменениях к Конституции в Верховную Раду.

Об этом говорится в заявлении УНП, которое утверждено единогласно на Правлении партии, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

УНП отмечает, что «в случае юридического подтверждения намерений БЮТ осуществить конституционный переворот партия снимает с себя ответственность за действия сегодняшнего состава правительства, поскольку входила в парламентскую коалицию на абсолютно других политических принципах».

Украинская народная партия «категорически выступает против новой конституционной и политической реальности, которую моделируют лидеры Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко», – отмечается в заявлении.

УНП «расценивает проект БЮТ и ПР о ликвидации нормы о выборности Президента Украины на прямых всенародных выборах как попытку узурпации власти, направленную на ограничение народного суверенитета». «После фактической ликвидации института президентства коалиция Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко получает всю полноту власти в государстве», – констатируется в документе. «Именно под политический проект так называемой «широкой коалиции» БЮТ и ПР планируется изменить Конституцию Украины», - уверены в УНП.

«Ликвидация независимого института президентства приведет к уничтожению системы «сдержек и противовесов» в механизме государственного управления», - считает УНП. По мнению представителей этой партии, «олигархические группы, стоящие за БЮТ и ПР, станут полноправными хозяевами в Верховной Раде Украины». «Контролируя мега-большинство парламента, а также Кабмин, олигархи начнут масштабный процесс приватизации государственных объектов, а также передел уже приватизированной собственности», констатируется в партийном заявлении. В то же время «парламентское мега-большинство без любых препятствий, - как то президентское вето, приостановление постановления правительства или проведение референдума по президентской инициативе, – будет принимать законы и постановления, которые противоречат национальным интересам Украины». При этом УНП «не сомневается в антиукраинских целях БЮТ, лидер которой подписала позорные для Украины газовые соглашения 19 января, а также Партии регионов, которая откровенно декларирует пророссийские лозунги».

Украинская народная партия считает, что «при условии коррекции Конституции большинством БЮТ и ПР Украина вскоре может потерять те достижения демократии, которые предоставила ей государственная независимость».