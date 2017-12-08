Журналист показал, на каких авто депутаты приехали голосовать за бюджет (фоторепортаж)

Возле Рады 7 декабря вечером, во время голосования за госбюджет-2018, было припарковано много элитных авто. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Ткач, показав соответствующее фото.

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"Это народные депутаты Украины приехали голосовать за госбюджет нищей страны на следующий год. Сегодня они подняли себе зарплаты. Сегодня они проголосовали за увольнение председателя антикоррупционного комитета. А еще они хотят предоставить себе право уволить директора Национального антикоррупционного бюро", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2018 год, доработанного с учетом бюджетных выводов и утвержденного правительством ко второму чтению 1 декабря.