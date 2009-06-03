В НУ-НС говорят, что Тимошенко попытается «доломать» их до пятницы

На сегодня главной интригой при создании широкой коалиции является вопрос возможного вхождения в нее фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, сказал в интервью УНИАН заместитель руководителя фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

Он отметил: «Главная интрига заключается в том, чтобы разнообразными убеждениями доломать НУ-НС, чтобы получить необходимые 37 голосов (за решение фракции должны проголосовать не меньше 37 народных депутатов – УНИАН)».

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, на сегодня создание такой коалиции поддерживают «не больше 20 народных депутатов во фракции НУ-НС».

Он подчеркнул, что для БЮТ и Юлии ТИМОШЕНКО важно, чтобы НУ-НС вошел в коалицию, чтобы «размазать ответственность на всех».

«Если до пятницы НУ-НС не доломается, тогда, скорее всего, Юлия Владимировна будет принимать решение и, думаю, что, скорее всего, она это решение примет», - отметил он.

Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что в таком случае «мы будем формировать альтернативу в парламенте и вне парламента».

Как считает Т.СТЕЦЬКИВ, скорее всего, Ю.ТИМОШЕНКО «в коалицию пойдет, но даже если она уже не пойдет, то «душок» останется».

По его словам, сегодня народным депутатам хотят предложить «политическую взятку» в виде изменений к Конституции в части пролонгации полномочий нынешней Верховной Рады Украины, но «мы этого не допустим».

Т.СТЕЦЬКИВ не исключил, что в связи с этими событиями могут быть уличные акции протеста.