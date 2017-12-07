Прокуроры просят вызвать Парубия на заседание по делу о госизмене Януковича

рокуроры просят судей Оболонского райсуда Киева вызвать председателя Верховной Рады Андрея Парубия на заседание по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены и других преступлений.

Читайте такжеВ суде над Януковичем смотрят ролик о двойниках Путина (видео)Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей завершила рассмотрение доказательств стороны обвинения.

Прокурор Руслан Кравченко огласил несколько фамилии десятков лиц, которые будут выступать свидетелями со стороны обвинения по делу, среди которых и Парубий.

С 10.00 до 13.00 суд продолжал изучать доказательства стороны обвинения, в частности, данные фоноскопической экспертизы телефонных переговоров советника президента РФ Сергея Глазьева, копию письма постоянного представителя РФ в Совете безопасности ООН Виталия Чуркина к генсеку ООН, в котором постпред РФ просил признать письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путина о введении войск в Украину официальным документом, стенограммы заседаний Совбеза ООН в марте 2014 года и ряд других документов.

После перерыва в заседании Кравченко начал оглашать ходатайство о привлечении в качестве свидетелей ряда лиц. Среди них - как неизвестные широкой общественности чиновники и военнослужащие, так и политики, и чиновники, в частности Парубий. По словам прокурора, Парубий "может дать показания о государственной измене Януковича да и захвата Крыма Россией".

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией, в ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.