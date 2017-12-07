Соратник Саакашвили объяснил, зачем тот залез на крышу (видео)

Соратник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что решение взобраться на крышу дома могло быть запасным планом политика.

Так опальный политик выиграл время, рассказал Сакварелидзе в интервью телеканалу ATR.

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"Лучше спросить у него (почему он взобрался на крышу - Ред.), но он действовал правильно, мы таким образом выиграли время и не дали до конца осуществить произвол. План состоял в том, чтобы выиграть время и поддерживать визуальный контакт с присутствующими людьми", - считает соратник Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире проходили следственные действия.