Россия ведет настоящую войну против Украины и Европы - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация ведет настоящую войну против Украины и Европы.

Читайте такжеТиллерсон в НАТО: агрессия России в Украине представляет наибольшую угрозу безопасности ЕвропыОб этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

"Некоторые говорили о возвращении к «холодной войне». Это на самом деле неправильно. Россия сейчас ведет настоящую войну против нас, против Европы и ее ценностей. Эта война ведется российскими войсками без опознавательных знаков, но с помощью танков и орудий на украинской земле", - отметил Климкин.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия ведет войну в сопровождении современной информационной кампании, поддерживаемой на государственном уровне. В частности, распространяет дезинформацию с целью дестабилизации свободных и демократических сообществ.

"Поэтому существует срочная необходимость ответить на эти испытания. Цель гибридной войны - использовать уязвимость демократии", - заявил Климкин.

В связи с этим он высказался за необходимость соблюдения согласованных действий и укрепления солидарности, незаменимых для возвращения к порядку в сфере безопасности, основанному на правилах и нормах международного права.