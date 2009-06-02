Избран председатель Сумского облсовета

Депутаты Сумского областного совета избрали новым председателем совета Владимира ТОКАРЯ вместо отправленного сегодня в отставку Вячеслава ШАПОШНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру В.ТОКАРЯ выдвинула фракция БЮТ. Поскольку других кандидатур не было предложено, в бюллетени для тайного голосования был включен только один кандидат на должность председателя облсовета. Во время тайного голосования были выданы 59 бюллетеней, за избрание В.ТОКАРЯ проголосовали 52 депутата, семь высказались против.

В.ТОКАРЬ, 1956 года рождения, был избран депутатом Сумского облсовета по списку БЮТ. Сейчас он входит во фракцию БЮТ, хотя по решению политсовета ВО «Батьківщина» на прошлой неделе он был исключен из рядов этой партии. В.ТОКАРЬ был председателем счетной комиссии облсовета и одним из активнейших оппонентов уже бывшего председателя совета В.ШАПОШНИКА.

Также депутаты избрали трех заместителей председателя облсовета вместо одного. Сохранил свою должность Сергей КЛОЧКО. Кроме него, заместителями председателя облсовета избраны Валерий ТОЛБАТОВ (фракция Партии регионов) и “нашеукраинец” Виталий МОИСЕЕНКО.

Кроме того, депутаты “в связи с неудовлетворительным исполнением обязанностей и ненадлежащую организацию работы” освободили от занимаемой должности председателя планово-бюджетной комиссии облсовета “нашеукраинца” Валерия КЕРЖАКОВА. Вместо него председателем этой комиссии избран Николай БЕРЕЗИН.