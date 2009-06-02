ВР обещает содействие предпринимателям

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 290 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено с целью упрощения организации бизнеса снизить требования к уставному капиталу хозяйственных обществ и уменьшить количество видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, а для совершенствования порядка выдачи документов разрешительного характера установить основные требования к срокам и механизму их выдачи.

Проектом предлагается также законодательно закрепить практику долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества - не менее 5 лет.

Документом предлагается также внедрить практику выдачи лицензии на неограниченный срок. В то же время для отдельных видов деятельности, в соответствии с проектом, правительство может устанавливать сроки лицензии, но они не должны быть меньше 5 лет.