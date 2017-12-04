Посольство Украины призвало крупнейшего перевозчика Чехии исправить карту со "спорным" Крымом

Посольство Украины в Чехии обратилось к руководству "Чешской железной дороги" с призывом исправить карту, где Крым изображен как спорная территория.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет Крым.Реалии.

"Крым не был обозначен как российский, а был заштрихован двумя цветами - как спорная территория. Но все равно мы считаем это неприемлемым. Крым должен обозначаться как территория Украина, и в поддержку этого есть международное право, где четко говорится, что Крым является территорией Украины", – подчеркнул посол.

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По его словам, на этой неделе запланирована встреча с руководством фирмы-поставщика, автора напечатанной карты, на которой посол Украины будет обсуждать вопрос публикации подобных карт в Чехии.

Крупнейший в Чехии перевозчик "Чешские железные дороги" предложил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с картой ИГИЛ и Крымом в цветах соседней России.

Производитель, который напечатал карту с ошибками для Чешской железной дороги, заверил, что использовал официальную карту Европы, которая была опубликована на 2018 год в соответствии с картографическими правилами.

Справка. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».