Крупнейший перевозчик Чехии хотел распространить дневник с "российским" Крымом (фото)

Крупнейший в Чехии перевозчик "Чешские железные дороги" предложил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с картой ИГИЛ и Крымом в цветах соседней России.

Новые дневники "Чешской железной дороги" на следующий год вызвали волну недоумения, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на чешское издание Týden.

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"Они (дневники, - Ред.) полны несоответствий и спорных территорий. Создатели карт не забыли включить, например, так называемое "Исламское государство", которое не признано ни одной страной… Например, Крым, который оккупирован Россией уже более трех лет, закрашен разработчиками в цвета России, которые они также применили к нему", – говорится в тексте новости.

По данным СМИ, карта была создана издательством "Kartografie Praha", и профсоюзы "Чешской железной дороги" одобрили ее.

Главный исполнительный директор "Чешской железной дороги" Павел Кртек приостановил распространение дневников, пишет местное издание.

Сообщается, что чешский перевозчик ежегодно публикует дневники, они направляются поставщикам, профсоюзам и политикам в декабре. Публичных комментариев украинской стороны по этому поводу нет.

Как сообщал УНИАН, BBC Sport опубликовал видеанонс к чемпионату мира по футболу-2018, в котором аннексированный Крым изображен как часть соседней России.