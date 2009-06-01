Тимошенко и Янукович поняли, что против них сработает «принцип сиропа»?

Эксперты Института Горшенина считают, что информация о создании широкой коалиции при участии Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов это "политический блеф".

Как сообщил в комментарии УНИАН директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, основным результатом SWOT-анализа ситуации, проведенного сегодня Институтом Горшенина, стало заявление о том, что коалиция между ПР и БЮТ не состоится.

По словам К.БОНДАРЕНКО, «после проведённого мозгового штурма и детального анализа сообщений СМИ за последний месяц мы пришли к выводу, что в случае с информацией о новом коалиционном соглашении мы имеем дело с политическим блефом и тщательно разработанной PR-кампанией".

Эксперт отметил, что бросаются в глаза несколько моментов: "Юлия ТИМОШЕНКО вряд ли похожа на политического филантропа, чтобы дарить Виктору ЮЩЕНКО или Арсению ЯЦЕНЮКУ такого рода электоральный подарок – ведь создание коалиции существенно умножает их рейтинги. Не похож на филантропа и Виктор ЯНУКОВИЧ – ведь создание коалиции будет означать не только внутренний раскол в Партии регионов, но и то, что партией, по сути, с этого момента будет руководить Юлия Владимировна. Фактор ЯНУКОВИЧА будет надёжно похоронен».

К.БОНДАРЕНКО также обратил внимание на проблему консолидации 300 депутатских голосов. «Не факт, что эта коалиция будет способна набрать конституционное большинство, - заявил директор Института Горшенина. – Здесь, скорее, сработает принцип «сиропа»: стакан сахара и стакан воды не дадут в сумме двух стаканов сиропа. Точно так же нельзя говорить и об арифметическом объединении БЮТ и ПР – внутри фракций существуют свои группы диссидентов, и они довольно влиятельны».

По словам К.БОНДАРЕНКО, проведя анализ, эксперты Института Горшенина сделали выводы о том, что информация о широкой коалиции говорит, в частности, о попытках некоторых кандидатов в Президенты создать видимость угрозы и мобилизовать общественность на борьбу в защиту демократии и повысить свой рейтинг (понизив при этом рейтинги Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА); о попытке Ю.ТИМОШЕНКО подыграть этим политикам и одновременно информационно объявить «шах» В.ЮЩЕНКО; о попытке некоторых политиков внутри Партии регионов одержать верх над «собратьями» и решить внутрипартийные проблемы.

В Институте Горшенина подчеркнули, что во всех трёх случаях информация о создании коалиции выгодна как элемент спланированной PR-кампании и этому есть определенные доказательства.